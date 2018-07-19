Veliefendi Hipodromu'nun yanında büyük yangın

İstanbul Zeytinburnu'nunda boş olduğu belirtilen bir fabrikanın çatısı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan yoğun bir şekilde duman yükseliyor. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

YOĞUN DUMAN, İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLEBİLİYOR Veliefendi Hipodromu yakınında bulunan metruk bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, hipodrom yakınındaki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yoğun duman, İstanbul'un birçok noktasında görülebiliyor.