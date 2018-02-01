Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Medyada yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi vekillerle parti görevlilerini taşıyan tren, ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yapılacak parti toplantısına giderken eyalete bağlı Charlottesville bölgesinde kaza yaptı.

Dolu bir damperli çöp kamyonu ile çarpışan trendeki vekillerin ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ancak çarpışmanın etkisiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.