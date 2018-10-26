Veganlara tahıl beyinli dedi kavga başladı !

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında veganlığı hastalık olarak tanımladı. Prof. Dr. Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" demişti.

"ET BEYİNLİ DEMİYORUM!"

Canan Karatay'ın veganlık üzerine söylediği bu sözler tartışmalara neden oldu. Son olarak en sert tepkiyi de sanatçı Leman Sam verdi. Sam, kişisel Twitter hesabından, "Kimse kimseyi beslenme biçimi üzerinden eleştirip hakaret edemez, ben Karatay’a et beyinli demiyorum, onun önerileri umurumda değil, o çok zeki olduğu için paralarını telefon dolandırıcılarına kaptırdı, beni kimse böyle tuzaklara düşüremez, Karatay Canan???" diye yazdı.