  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Veganlara tahıl beyinli dedi kavga başladı !

Veganlara tahıl beyinli dedi kavga başladı !

Prof. Dr. Canan Karatay, veganlığı hastalık olarak tanımlaması tartışmalara neden oldu. Sanatçı Leman Sam, sosyal medya hesabından " Çok zeki olduğu için paralarını telefon dolandırıcılarına kaptırdı, beni kimse böyle tuzaklara düşüremez, Karatay Canan???" diye yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 12:17 - Güncelleme: 26-10-2018 12:17

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında veganlığı hastalık olarak tanımladı. Prof. Dr. Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" demişti.

"ET BEYİNLİ DEMİYORUM!"

Canan Karatay'ın veganlık üzerine söylediği bu sözler tartışmalara neden oldu. Son olarak en sert  tepkiyi de sanatçı Leman Sam verdi. Sam, kişisel Twitter hesabından, "Kimse kimseyi beslenme biçimi üzerinden eleştirip hakaret edemez, ben Karatay’a et beyinli demiyorum, onun önerileri umurumda değil, o çok zeki olduğu için paralarını telefon dolandırıcılarına kaptırdı, beni kimse böyle tuzaklara düşüremez, Karatay Canan???" diye yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Veganlara tahıl beyinli dedi kavga başladı ! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Leman Sam
LEMAN SAM KİMDİR?

1951 yılında İstanbul'da doğdu. Rumeli kökenlidir ve çocukluk yılları Anadolu'da geçti. Kendisini "Tam Bir Anadolulu" olarak nitelendirir. Tiyatro, mim, dans ve şan eğitimi aldı. Operada bir süre korist olarak çalıştı.&

DEVAMI » Canan Karatay
CANAN KARATAY KİMDİR?

Tam ismi Canan Efendigil Karatay. Türk halkı onu tereyağını serbest bırakan Karatay diyeti ile tanıdı. Peki kimdir Canan Karatay, eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor? İşte Canan Karatay hakkında merak edilenlerin yanıtı; Canan Kara

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro