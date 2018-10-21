Vedat Milor'u çıldırttılar! Kimlere cahiller aşağılıklar dedi?..

Vedat Milor'un sosyal medya ile başı fena halde dertti. Geçen hafta bir takipçisinin paylaştığı iki fotoğrafının ardından yaptığı “Telefonu denize düşünce umursamayan biriyken, bu hale nasıl geldim ben?" yorumunu bu hafta Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısına da taşıdı. Hayatında çevresinden gelen iyi niyetli müdahalelerle iki kez karşılaştığını belirten Vedat Milor, "İşte Twitter’da denk geldiğim ve beni hayli güldüren yan yana konulmuş fotoğraflarım da bu sosyal medya mevzuunu çok daha fazla düşünmeme yardımcı oldu. Bu mecrada atılan mesajlara bakarsak; öğrenciler ve okurlar benim empati kurabildiğim, nispeten homojen grupları oluşturuyor" dedi. İşte Vedat Milor'un o yazısından ilgili bölümler...

