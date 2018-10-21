Vedat Milor'u çıldırttılar! Kimlere cahiller aşağılıklar dedi?..

Türkiye'nin en tanınmış gurmelerinden Vedat Milor, sosyal medya canavarlarını yazdı ve kendi kendine sordu: "Nasıl bu hale gelmiş olabilirim?"... Ardından da ekledi: "Cahiller, aşağılık kompleksli demagoglar ve iftiracılar.”

Vedat Milor'u çıldırttılar! Kimlere cahiller aşağılıklar dedi?..

Vedat Milor'un sosyal medya ile başı fena halde dertti. Geçen hafta bir takipçisinin paylaştığı iki fotoğrafının ardından yaptığı “Telefonu denize düşünce umursamayan biriyken, bu hale nasıl geldim ben?" yorumunu bu hafta Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısına da taşıdı. Hayatında çevresinden gelen iyi niyetli müdahalelerle iki kez karşılaştığını belirten Vedat Milor, "İşte Twitter’da denk geldiğim ve beni hayli güldüren yan yana konulmuş fotoğraflarım da bu sosyal medya mevzuunu çok daha fazla düşünmeme yardımcı oldu. Bu mecrada atılan mesajlara bakarsak; öğrenciler ve okurlar benim empati kurabildiğim, nispeten homojen grupları oluşturuyor" dedi. İşte Vedat Milor'un o yazısından ilgili bölümler...

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Vedat Milor'u çıldırttılar! Kimlere cahiller aşağılıklar dedi?..

"Yorum yapanlar arasında çoğunlukta olan iki grup var: Beni uzun yıllardır gazete yazılarından takip edenler ve yazılarımı bilmeyip televizyondan tanımış olanlar. Bu yorumcularla diyalog kurmak zevkli. Onların sevgisi pozitif enerji yaratıyor. Onların yazdıklarını okuyunca düşünüyorum, yeni şeyler öğreniyorum, yazılar için ilham alıyorum.”

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Vedat Milor'u çıldırttılar! Kimlere cahiller aşağılıklar dedi?..

SOSYEL MEDYA CANAVARLARI... Takipçileri arasında gayet düzgün bir dille çok yerinde eleştiriler yöneltenler de bulunduğunu belirten ve bu sebepten de paylaşımlarını yorumlara kapatmak istemediğini belirten Milor, “Ama işte madalyonun bir de öteki yüzü var: Sosyal medya canavarları…” diyerek şöyle devam etti:

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Vedat Milor'u çıldırttılar! Kimlere cahiller aşağılıklar dedi?..

“Sosyal medya canavarları her yaştan insan barındıran, çok tehlikeli bir grup. Tehlikeli çünkü asıl amaçları benim paylaşımlarımın içeriği hakkında yazmak değil. Amaçları, benim ve dişlerini geçirecekleri başkalarının paylaşımlarını kullanarak farklı kazanımlar elde etmek."

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