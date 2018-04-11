Vedat Milor: Nusret'e baktığım zaman üzülüyorum

Gastronomi yazarı Vedat Milor Nusret hakkında düşüncelerini anlattı. Sosyal medyanın insanı fetişleştirdiğini ifade eden Milor Nusret için,"Ona baktığım zaman onun bir abisi olarak üzülüyorum yani onun adına üzülüyorum. Çünkü çok severek yaptığını zannetmiyorum" dedi.

Vedat Milor: Nusret'e baktığım zaman üzülüyorum

Gastronomi yazarı ve aynı zamanda Türkiye'nin en tanınmış gurmelerinden biri olan Vedat Milor'a Cüneyt Özdemir'in 5N1K programının yapımcısı Kenan Taş, Nusret Gökçe hakkındaki düşüncelerini sordu. Yemekte milliyetçilik olmaz diyen Vedat Milor, şunları söyledi: "Nusret keşke Allah izin verse de böyle küçük bir yerde istediği gibi en iyi etleri bularak, hiç poz vermeden kimseyle mutfakta işini yapabilse. Şimdi ayrı bir fenomen olmuş durumda. Şimdi hamburgere giriyorlar.

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Vedat Milor: Nusret'e baktığım zaman üzülüyorum

Bu zaten uluslararası bir şirket, sadece Türk yatırımcı da değil bir de o var. Hani Türk markası diyoruz ama İsrailli bir ortağı da var. Yani büyük bir ortak yatırımcı ortağı uluslararası bir şirket. İnşallah ben onu sevdiğim için genç ve işini severek yapan, tutkulu bir insan olduğu için onun mutlu olması beni de mutlu eder. Ama bilemiyorum gerçekten bu tip uluslararası bir imparatorluk kurmak mı onu mutlu eder.

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Vedat Milor: Nusret'e baktığım zaman üzülüyorum

Yoksa gerçekten küçük bir yerde, günün birinde maddi özgürlüğüne kavuştuğu zaman kendi yerini açıp, kendi istediği yerde kendi istediği gibi hayvanı işlemek ve tuz sahnesi yerine gerçek anlamda müşterileri ile daha derin ilişkiler kurmak.

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Vedat Milor: Nusret'e baktığım zaman üzülüyorum

"BAKTIĞIM ZAMAN ÜZÜLÜYORUM": Sosyal medyanın getirdiği kötü bir şey var; ister istemez fetişleşiyorsunuz. Yani Nusret'e giden herkes onunla tuz sahnesi çektirmek istiyor. Oradaki karşı tarafın ruhunu düşünmüyor. Bunu günde yüz kere yapan insan, otomatik olarak yapan insan artık zevk almıyor.

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