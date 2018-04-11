Vedat Milor: Nusret'e baktığım zaman üzülüyorum

Gastronomi yazarı ve aynı zamanda Türkiye'nin en tanınmış gurmelerinden biri olan Vedat Milor'a Cüneyt Özdemir'in 5N1K programının yapımcısı Kenan Taş, Nusret Gökçe hakkındaki düşüncelerini sordu. Yemekte milliyetçilik olmaz diyen Vedat Milor, şunları söyledi: "Nusret keşke Allah izin verse de böyle küçük bir yerde istediği gibi en iyi etleri bularak, hiç poz vermeden kimseyle mutfakta işini yapabilse. Şimdi ayrı bir fenomen olmuş durumda. Şimdi hamburgere giriyorlar.

Bu zaten uluslararası bir şirket, sadece Türk yatırımcı da değil bir de o var. Hani Türk markası diyoruz ama İsrailli bir ortağı da var. Yani büyük bir ortak yatırımcı ortağı uluslararası bir şirket. İnşallah ben onu sevdiğim için genç ve işini severek yapan, tutkulu bir insan olduğu için onun mutlu olması beni de mutlu eder. Ama bilemiyorum gerçekten bu tip uluslararası bir imparatorluk kurmak mı onu mutlu eder.