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Vedat Demir Fethullah Gülen'e gitti mi? Bomba açıklama

Vedat Demir Fethullah Gülen'e gitti mi? Bomba açıklama

CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu ve Vedat Demir'in 4 Şubat 2012 tarihinde Pensilvanya'ya Gülen'e gittiklerini iddia etmişti. Soylu o tarihte umrede çıkarken Vedat Demir'in de vizesinin bile olmadığı ortaya çıktı. İşte Profesör Vedat Demir'den Özel'in yüzünü kızartacak açıklama.

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Eklenme Tarihi: 23-12-2017 18:34 - Güncelleme: 24-12-2017 00:33

CHP ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan tartışmalar dün yeni bir boyut kazanmıştı. CHP'li Özgür Özel, Bakan Soylu'nun 4 Şubat 2012 tarihinde Pensinvanya'da olduğunu ve Vedat Demir ile birlikte Fethullah Gülen ile görüştüğünü iddia etmişti.

Daha sonra ise Özel'in Pensilvanya'da olduğunu iddia ettiği Süleyman Soylu'nun o tarihte Umre'de bulunduğu ortaya çıkmıştı. İşte ortaya atılan bu asılsız iddia sonrasında Süleyman Soylu ile birlikte olduğu söylenen Vedat Demir'den de bir basın açıklaması geldi. Özgür Özel yalanlarla suç işliyor diyen Vedat Demirel "CHP milletvekili Özgür Özel'in Sayın Soylu ve benimle ilgili iddiaları iftira boyutunu aşmış, cinnet ve hezeyan nöbetlerine dönüşmüştür" dedi.

Açıklamasında İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden 'kurum içi husumet sebebiyle iftiralarla ihraç edildiğini hatırlatan Profesör Vedat Demirel, "Hiçbir zaman aklımı, irademi, vicdanımı kimseye teslim etmedim" diyerek şunları söyledi;

ÖZGÜR ÖZEL'İN CİNNETİ

Süleyman Soylu 4 Şubat 2012'de Pensilvanya'da mıydı? İşte gerçek

 -Bütün bu saçma iddiaları cevaplamak için hakkımdaki hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyordum. Ama CHP milletvekili Özgür Özel'in Sayın Soylu ve benimle ilgili iddiaları iftira boyutunu aşmış, cinnet ve hezeyan nöbetlerine dönüşmüştür. Milletvekili Özel, kafasında uydurduğu delilsiz, mesnetsiz senaryolarla, alakasız tarih, olay ve kişileri bir araya getirip, Sayın Soylu'ya ve AK Parti'ye zarar verme uğruna şahsımı kriminal olaylar ve kriminal kişilerle birlikte zikretme ahlaksızlığını göstermiştir.

4 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE VİZEM BİLE YOKTU

-Özel'in deli saçması iddialarının aksine bahsettiği tarihte Amerikan vizem dahi yoktu. 2012 Ağustos ayında akademik çalışmalarımı yapmak için misafir öğretim üyesi olarak gittiğim tarihten önce hiç ABD'de bulunmadım.

HAYATIMDA GÜLEN VE ÇEVRESİ İLE HİÇ YANYANA GELMEDİM

-Hayatımda Fethullah Gülen'le veya çevresinden biriyle hiç yan yana gelmedim. Söz konusu yapıyla hiçbir bağlantım olmadı. Benim dünya görüşüm ve duruşum ortadadır. Şimdiye kadar hiçbir gizli saklı işim olmadı. Herşeyim bilinmektedir. Hayatımda hesabını veremeyeceğim tek bir karanlık nokta bulunmamaktadır.

Özel'in parlamento kürsüsünü kirleten iftira, yalan ve itibar suikasti odaklı bu çirkin siyaset tarzını ülkemiz hak etmemektedir. Toplumdaki konumumu ve saygınlığımı hedef alan deli saçması, ahlaksız yalan ve iftiralarıyla suç işleyen Özgür Özel'le ayrıca yargıda hesaplaşacağız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • kundemacı 24 Aralık 2017 08:23 Böyle asparagas haberlerle kimse, kimseyi temizleyemez. Sadece ve sadece bu haberleri yayınlayanlar para kazanır. Başka bir şey olmaz. Yok efendim pasaportta Umreye gittiği gösteriliyor. Bunu kim tespit etmiş "İnternet Haber" eyvallah. Tam bağımsız bir haber sitesi. Bu pasaport dünyada bağımsız bir ompusman kuruluşu tarafından incelensin eminim ki gidiş yönü 180 derece değişir. Sonra bu insanlar kendileri "Beraber yürüdük biz bu yollarda, ne istedilerde vermedik, dön gel bitsin bu hasret....." söyleyen işbirlikçi FETÖ severler değil mi?

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