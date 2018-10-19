Ve işte Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı! Yer yerinden oynuyor

Ve aylardır beklenen o haber geldi, Diriliş Ertuğrul başlıyor! 5. sezonu iple çeken dizinin hayranlarını sevindirecek haber bugün dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan geldi.

Bütün dizilerin yeni sezonda bir bir başlaması gözleri Diriliş Ertuğrul dizisine çevirmişti. Dizinin hayranları sabırsızlıkla yeni bölümleri beklerken müjdeli haber sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Diriliş Ertuğrul 5. sezon yeni bölüm fragmanı bu akşam ilk kez yayınlanacak.