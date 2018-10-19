Ve işte Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı! Yer yerinden oynuyor

Ve aylardır beklenen o haber geldi, Diriliş Ertuğrul başlıyor! 5. sezonu iple çeken dizinin hayranlarını sevindirecek haber bugün dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan geldi.
Bütün dizilerin yeni sezonda bir bir başlaması gözleri Diriliş Ertuğrul dizisine çevirmişti. Dizinin hayranları sabırsızlıkla yeni bölümleri beklerken müjdeli haber sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Diriliş Ertuğrul 5. sezon yeni bölüm fragmanı bu akşam ilk kez yayınlanacak.
YAPIMCI DUYURDU: Sevindirici bir haber ise dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan geldi. Diriliş Ertuğrul’un sosyal medya hesabından, bu akşam (19 Ekim Cuma) saat 21:00’de dizinin yeni sezon tanıtımı ekrana gelecek.' dedi.
PEKİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK: DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK: Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan diziye ilişkin ipuçları geldi.
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