  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. MİLLİ PİYANGO
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ve İsrail harekete geçti! İlk kez yapacaklar

Ve İsrail harekete geçti! İlk kez yapacaklar

Netanyahu’nun partisi olan Likud Partisi’nin Merkez Kurulu bu akşam büyük bir skandala imza atmaya hazırlanıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-01-2018 10:31 - Güncelleme: 01-01-2018 10:31

Likud Partisi’nin Merkez Kurulu, Batı Şeria’daki yahudi yerleşim merkezlerinde resmi egemenliğin İsrail’e ait olması gerektiği hakkında bir kongre düzenleyecek ve oylama yapacak. Bu türden bir oylamanın ise siyonist işgal rejiminde ilk olduğu ifade edildi.

Siyonistlere ait Yedinci Kanal'ın yayınladığı habere göre siyonistlerin Yehuda ve Samarra olarak adlandırdıkları ve Kudüs’ü de içine alan bölgede serbestçe yerleşim yapılabilmesi için buraların işgal edilmesinin ellinci yıl dönümünde bölgedeki tüm yahudi yerleşim alanlarında hâkimiyetin tamamen İsrail’e ait olduğunun onaylanması, buralarda tümüyle İsrail kanunlarının geçerli olduğunun kabul edilmesi için bir oylama yapılması istendi.

900 KİŞİDEN İMZA TOPLANDI: Konuyla ilgili haberlerde ifade edildiğine göre söz konusu kongre ve oylama için aralarında Likud Partisi’nin milletvekilleri de bulunan 900 kişiden imza toplandı.

Kongre ve oylama için Likud Partisi’nin bakanlarına ve diğer ileri gelenlerine tarihi olay olarak nitelendirilen söz konusu oylamada bulunmaları talebiyle tanıtım videoları da gönderildi. Gönderilen mesajlarda ve videolarda Likud Partisi'nin ileri gelenlerinden oylamada bulunmaları ve teklif lehinde oy kullanmaları istendi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ve İsrail harekete geçti! İlk kez yapacaklar haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat