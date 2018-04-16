Ve Gülben Ergen bombayı patlattı! Aşkını itiraf etti

Güzel şarkıcı Gülben Ergen, Bostancı Gösteri Merkezi’nde önceki akşam verdiği konserde yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Gülben Ergen, “Güzel düşünüyorum. Çok iyiyim ve mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Ve Gülben Ergen bombayı patlattı! Aşkını itiraf etti

46 yaşındaki güzel şarkıcı Gülben Ergen, Anadolu Ateşi Grubu’nun kurucusu Mustafa Erdoğan ile 5 Eylül 2004 günü Kemer Country’de düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin bu birliktelikten önce Atlas daha sonra Ares ve Güney adını verdikleri ikiz oğulları dünyaya gelmişti. Fakat ikili 2012 yılında boşanma kararı almışlardı.

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Ve Gülben Ergen bombayı patlattı! Aşkını itiraf etti

8 yıllık bu birlikteliğin ardından Ergen, ünlü televizyoncu Erhan Çelik ile aşk yaşamaya başlamış ve çift 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik de kısa sürmüş ve 2 yılın ardından çift, olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından ise Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu haberler sık sık magazin gündeminde yer alırken, bugün yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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Ve Gülben Ergen bombayı patlattı! Aşkını itiraf etti

Adı ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan Gülben Ergen'in bu isimle fotoğrafının ortaya çıkması iddiaları kuvvetlendirdi. Bu gelişmelerinden ardından Gülben Ergen, Bostancı Gösteri Merkezi’nde önceki akşam verdiği konserde bir itirafta bulundu.

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Ve Gülben Ergen bombayı patlattı! Aşkını itiraf etti

Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını ilk kez açıkladı. “Burak Bey ile aşk yaşadığınız iddiası var. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Güzel düşünüyorum. Çok iyiyim ve mutluyum.”

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