Ve Çin de harekete geçti! ABD'nin tepkisi ne olacak?

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonundan yapılan açıklamada, 16 milyar dolar tutarındaki ithal ABD ürünlerine yüzde 25 ilave vergi getirilmesine karar verildiği belirtilerek, ilave vergi kararının 23 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise Washington yönetiminin Çin mallarına makul olmayan yeni gümrük vergileri koyarak, ABD’nin kendi iç hukukunu uluslararası hukukun üzerinde tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Çin’in ABD’nin gümrük vergilerine yönelik karşı önlemler alacağına dikkat çekilerek, çoklu ticaret sistemini ve kendi yasal çıkarlarını koruyacağı kaydedildi.

ABD yönetimi bu sabah 16 milyar dolar tutarında Çin menşeli ürüne yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin 23 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamış ve ürün listesini yayımlamıştı.

Washington yönetiminin listesinde motor yağı, etilen, vinil klorür, akrilik polimer ve yarı iletkenlere ilişkin 279 maddeye yer verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump hafta başında 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına daha önce yüzde 10 olarak belirlenen gümrük tarifesinin yüzde 25'e çıkarılması talimatını vermiş, Pekin yönetimi de buna karşılık 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 tutarında ilave vergi getirmeye hazır oldukları cevabını vermişti.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ GELİŞİMİ

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

ABD yönetimi ayrıca 22 Mart'ta Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar dolar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerinde ürüne daha yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Takvimler 6 Temmuz'u gösterdiğinde, ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının 'anında yürürlüğe girdiğini' duyurdu.

ABD'nin şimdiye kadar attığı korumacı ticaret adımlarına 'kısasa kısas' yanıtlar veren Pekin yönetimi, Washington yönetimi ile birkaç defa ikili ziyaretler çerçevesinde ticaret savaşına çözüm bulmaya çalışmış ancak sonuç alınamamıştı.