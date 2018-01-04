Ve beklenen oldu Kanal D dizi kıyımına devam ediyor!

KANAL D BİR BİRİ ARDINA KIYIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR; Gün geçmiyor ki Kanal D'den bir final haberi veya iddiası gelmesin. Ekranların birçok sevilen dizisini misafir eden Kanal D, izleyicilerin favorisi olsun veya olmasın final yapma kararı almaktan çekinmiyor. Son olarak, izleyicinin her hafta büyük bir merakla ekran başına kurulduğu İsimsizler dizisini bitiren Kanal D bir dizinin daha gözünün yaşına bakmadı. Peki o dizi hangisi? Twitter

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DOSTLAR MAHALLESİ 4.BÖLÜMDE VEDA EDİYOR; Kanal D’nin yeni başlayan dizisi ne yazık ki reytingleri nedeniyle ekrana erken veda ediyor! Kanal Dostlar Mahallesi dizisini bitirme kararı aldı! Başrollerinde Alişan ve Çağla Şikel'in olduğu Dostlar Mahallesi final yapıyor. 3 sezon yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi ile sanatçı ve manken kişiliklerinin yanı sıra oyunculukta da başarılara imza atan ikilinin yeni dizisinde de aynı tadı vermesi bekleniyordu. Peki Dostlar Mahallesi dizisi neden final yapıyor?



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Alişan, Çağla Şikel ve Zeynep Eronat, Ersin Korkut, Hande Katipoğlu, Buse Varol, Turan Özdemir ve İnan Ulaş Torun gibi güçlü oyuncu kadrosundan oluşan Kanal D ekranlarında yayınlanan Dostlar Mahallesi final yapıyor. Reyting savaşlarında ancak 4 bölüm ekranlarda kalabildi. Twitter

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