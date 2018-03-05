Vatikan şokta! Emekli eskort 40 gay rahibi ifşa etti

İTALYA'da yaşayan Francesco Mangiacapra isimli eski bir eskort, kendisiyle birlikte olan 40 eşcinsel papazın isimlerinin bulunduğu listeyi Vatikan'a gönderdi. Eskort, listenin yanında 1200 sayfalık kanıt dosyasını da yetkililere ulaştırdı.

Francesco Mangiacapra isimli eski eskort artık ikiyüzlülüğe dayanamadığı için bunu yaptığını söyledi. Napoli Başpiskoposu Kardinal Cresenzio Sepe dosyayı Vatikan'a ilettiğini açıkladı.

''BEDELİNİN ÖDENMESİ GEREKİR''

Sepe, dosyada yer alan rahiplerin hiçbirinin şehirde çalışmadığını ifade etti. Ancak dosyayı Vatikan'a vermeye karar verdiğini açıklayan Sepe, "Yanlış olanın bedelinin ödenmesi gerektiğini ve bu tip cezaların tövbe edilmesine yardımcı olduğunu" vurguladı.

''SUÇLARDAN DEĞİL GÜNAHLARDAN BAHSEDİYORUZ''

Francesco Mangiacapra Eskort ise ifadesinde, 'suçlardan değil günahlardan bahsediyoruz' ifadesini kullandı.