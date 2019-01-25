Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan Göktaş'tan veda mesajı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın başdanışmanı olarak görev yapan Lütfullah Göktaş, yayımlanan kararnameyle Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı. Kararnamenin yayımlanmasının ardından Göktaş, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tam sekiz yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Başdanışmanı olarak çalışma onurunu yaşadım. Şimdi yeni bir göreve başlıyorum: Vatikan nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği. Beni bu yeni vazifeye layık gören Muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Her anlamda dolu dolu geçen sekiz yıl... Değerli Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma ekibinde yer almak başlı başına bir şeref. Bu süre, hayatımın en yoğun, en bereketli, en paha biçilmez dönemini oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde 2011’ten itibaren başlayan bu sekiz yıla neler sığmış neler: Referandum dahil toplam 7 seçim yaşamışım. Nice badireler atlatılmış. Yaşananları hatırladığımda, çok daha uzun çalışmışım gibi geliyor.

Tezgahlanan kumpaslar ve kanlı terör eylemlerinden Gezi Parkı olaylarına, paralel yapılanmanın 17-25 Aralık’ta yargı aracılığıyla hükümeti devirme teşebbüsünden 15 Temmuz’daki askeri darbe girişimine varana dek, ülkemizin maruz bırakıldığı travmaların, verilen kararlı mücadelenin canlı tanığı oldum. Türkiye’nin tüm bu sarsıntıları salimen atlatabilmesinde, milletimizin sağduyusunun ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinin kilit rol oynadığına bizzat şahidim.

Yaşanan her hadise, deneyimlerimizi artırıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la çalışmanın beraberinde getirdiği tecrübenin, Büyükelçilik görevime de müspet yansımaları olacaktır.

Lütfullah Göktaş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi

1990’larda Papalık Gregorius Üniversitesi’nde yaptığım yüksek lisansın, bilahare Vatikan konusundaki uzmanlığımın da katkısıyla, Büyükelçilik görevimi layıkıyla ifa edebileceğimi düşünüyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımızla mesaimin uzun soluklu olmasında, hayırlı bir şekilde Büyükelçilik ile taçlanmasında katkısı olanların sayısı bir hayli fazla: Basın Başdanışmanlığı’ndaki ekibim başta olmak üzere, tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarının ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasında, medyamızın değerli mensupları da önemli rol oynadılar. Basınımızın tüm emekçilerine şükran borçluyum. Görevler geçici, dostluklar bakidir. Çalışırken elbet kusurlarımız olmuştur. Eksikliklerimizin, sebebiyet verdiğimiz kırgınlıkların bağışlanması umuduyla, herkesten helallik diliyorum.

Kalbi muhabbetlerimle...”