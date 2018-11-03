Vatanım Sensin'in yıldızı TRT 1'in Vuslat dizisinde başrol oynayacak

Kanal D'de ekrana gelen ve geçtiğimiz sezon izleyiciye veda eden Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini oynayan Devrim Özkan, yepyeni bir diziyle ekrana dönecek. Güzel oyuncu, yapımcılığını A23 Medya, Uğur Veli ve Raif İnan’ın üstlendiği TRT 1 dizisi 'Vuslat'ta başrol oynayacak.
Özkan, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturacağı dizide Kadir Doğulu’nun partnerini canlandıracak. Merakla beklenen dizinin çekimleri kasım ayının ortasında başlayacak.
Vuslat dizisinin başrollerinden bir diğeri ise yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu olacak. Doğulu hikayede dev bir holdingin patronu Mahir'i canlandıracak ve ailesinin geçimi için savaş veren Vuslat ile büyük bir aşk yaşayacak.
VUSLAT DİZİSİNİN FIRAT'I BARAN BÖLÜKBAŞI: Dizinin kadrosuna son olarak genç kuşağın dikkat çeken yıldızlarından Baran Bölükbaşı katılmıştı. Bölükbaşı, hikâyesi İbn Arabi’nin 'Alimler Satranç'ı oyununun üzerine kurulan dizide Vuslat'ın kardeşi Fırat karakterine hayat verecek.
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