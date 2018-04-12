Vatanım Sensin'e öyle bir oyuncu geliyor ki tam bir 'baş belası'

Nail Kırmızıgül’ü Arka Sokaklar dizisi hayranları yakından hatırlayacaktır. Kırmızıgül, Mesut Komiser’in (Şevket Çoruh) uzun yıllar önce Güneydoğu’da birlikte çalıştığı, eski bir özel harekat polisi olan, “Cevher Şanlı” karakterini canlandırmıştı. Aradan geçen yıllar her şeyi ve herkesi değiştirmiş, eski dost Cevher, Mesut’un düşmanı olmuştu. Avcı Cevher , hem Mesut’tan intikamını almak hem de şehri terör eylemleriyle ayağa kaldırmak için mücadele etmiş, ekibi bir hayli zorlamıştı. İzleyiciler 2013 yılının Kasım ayında diziye katılan Nail Kırmızıgül’ün canlandırdığı Cevher karakterinden nefret etmişti.











