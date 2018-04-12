Vatanım Sensin'e öyle bir oyuncu geliyor ki tam bir 'baş belası'

Kanal D'nin iki sezondur izleyici karşısına çıkan dizisi Vatanım Sensin 52.yeni bölümde bir oyuncu kadroya dahil oluyor. Peki Vatanım Sensin'e yeni gelen oyuncu kim? Vatanım Sensin final yapacak mı?

Vatanım Sensin'e öyle bir oyuncu geliyor ki tam bir 'baş belası'

Ha bitti ha bitecek derken Vatanım Sensin son haftalarda özellikle final dedikodularından sonra hayli reytinglerini yükseltti şaşırtıcı derecede. Uzun süredir almadığı kadar iyi reyting alan Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Vatanım Sensin'in final yapacağı iddia ediliyordu. Final haberinden önce ise yeni transfer haber geldi.

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Vatanım Sensin'e öyle bir oyuncu geliyor ki tam bir 'baş belası'

Ünlü oyuncu, Kanal D’nin sevilen dizisi Vatanım Sensin’in kadrosuna katılıyor. Vatanım Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında ikinci sezonunu sürdüren Vatanım Sensin’in 52. bölüm fragmanına sürpriz bir isim dikkat çekiyor.

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Vatanım Sensin'e öyle bir oyuncu geliyor ki tam bir 'baş belası'

Başarılı oyuncu Nail Kırmızıgül, ‘Vatanım Sensin’ dizisinde İstanbul hükümetinin ajanı olan Rahmi karakterine hayat verecek. Usta oyuncu Nail Kırmızıgül, tarihi dizinin 52. bölümünde kadroya dahil olacak.



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Vatanım Sensin'e öyle bir oyuncu geliyor ki tam bir 'baş belası'

Nail Kırmızıgül’ü Arka Sokaklar dizisi hayranları yakından hatırlayacaktır. Kırmızıgül, Mesut Komiser’in (Şevket Çoruh) uzun yıllar önce Güneydoğu’da birlikte çalıştığı, eski bir özel harekat polisi olan, “Cevher Şanlı” karakterini canlandırmıştı. Aradan geçen yıllar her şeyi ve herkesi değiştirmiş, eski dost Cevher, Mesut’un düşmanı olmuştu. Avcı Cevher , hem Mesut’tan intikamını almak hem de şehri terör eylemleriyle ayağa kaldırmak için mücadele etmiş, ekibi bir hayli zorlamıştı. İzleyiciler 2013 yılının Kasım ayında diziye katılan Nail Kırmızıgül’ün canlandırdığı Cevher karakterinden nefret etmişti.





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