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Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Vatanım Sensin 53. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Vatanım Sensin 53. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 19 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek Vatanım Sensin dizisinin 53. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük ilgi gören Vatanım Sensin 53. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 13:03 - Güncelleme: 12-04-2018 13:03

Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Vatanım Sensin dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Vatanım Sensin'in 53. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Cevdet, Güney Cephesi’nin kapanması yolunda büyük bir adım atsa da Filippos’un son hamlesiyle Doğu Cephesi yeniden karışmış, Türk Ordusu'nun gücü tek cephede toplanamaz hale gelmiştir. Hilal yeni durumunu kabullenmekte güçlük çekerken, ne Leon ne de ailesi onun umutsuzluğa teslim olmasına izin vermeyecektir. Böylece Cevdet ve Leon, Hilal’i bu hale getiren caninin izini sürmeye başlarlar. Ancak failin kimliği onları yepyeni bir şüpheye iter.

Filippos ise Yunanistan’da ilan edilen seferberliğin yardımıyla Türklerin üzerine yürümek için büyük bir ordu kurmuştur. İki ordu cephede karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Filippos kendi planlarını uygulamak için harekete geçer.

VATANIM SENSİN 53. BÖLÜM FRAGMANI: Vatanım Sensin 53. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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