Vatanım Sensin 52. yeni bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Vatanım Sensin dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Vatanım Sensin'in 52. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Leon, ölümle pençeleşen Hilal'i hastaneye yetiştirirken her şeyden habersiz Cevdet de, Mustafa Kemal’den mühim bir emir alır. Kızının durumuyla kahrolmasına rağmen vazifesine dönmek zorundadır. Görevi, Güney Cephesi’ni kapatacak barış görüşmeleri için İzmir’den Ankara’ya geçecek Fransız heyetinin güvenliğini sağlamaktır ancak bir cinayet tüm planları altüst eder.

Olaydan şüphelenen Cevdet cinayeti araştırdığında büyük bir komplonun ortasında olduklarını anlar. Şimdi Cevdet Filipos’un hain planını bozmalı ve bu sayede barıştan vazgeçmek üzere olan Fransızları Ankara’ya gitmeye ikna etmelidir.

VATANIM SENSİN 52. BÖLÜM FRAGMANI: Vatanım Sensin 52. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.