Vatanım Sensin 51. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Vatanım Sensin dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Vatanım Sensin'in 51. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Harbin henüz bitmediğinin farkında olan Azize ise civar köylerdeki muhtaç kadınlara yardım edebilmek için dostlarıyla yola düşer. Bu yolda, mağlubiyetin etkisiyle çığrından çıkmış Yunan askerleriyle karşı karşıya gelecektir. İnönü hezimeti yüzünden şehre gelen Yunan Kralı Konstantin, Filippos’a ordunun geri çekilmesini emreder.

Bu gelişmeyle umutlanan Cevdet, kaçan Yunan ordusuna nihai darbeyi indirmek için İsmet Paşa’yla görüşüp taarruz için doğru zamanın geldiğini söyler. Lakin son anda ortaya çıkardığı bir bilgi, her şeyden habersiz İzmir’e doğru yürüyen Türk Ordusu'nun kaderini tayin edecektir.

VATANIM SENSİN 51. BÖLÜM FRAGMANI: Vatanım Sensin 51. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.