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Vatanım Sensin 50. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Vatanım Sensin 50. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Vatanım Sensin 50. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 29 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek Vatanım Sensin dizisinin 50. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük ilgi gören Vatanım Sensin 50. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 13:34 - Güncelleme: 22-03-2018 13:34

Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Vatanım Sensin dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Vatanım Sensin'in 50. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Filippos, hedefine Hilal'i alıyor! İzmir halkına verilen korkuyu engellemek için çok anlamlı bir konuşma gerçekleşiyor!

Filippos, hedefine Hilal'i almış ve artık ondan kurtulmak amacı içerisine girer. Bu vazife için görevlendirdiği asker, yetimhaneye giderek planını uygulamaya başlar.

İzmir'de yapılacak seçimi engellemek için kirli eller, Türkleri korkutma amacıyla kapılarına uyarı mesajı asar. Bu mesajlar karşısında korkan türkler oylamada geri adım atmak üzeredir. Fakat Cevdet'in yeni dostu Mehmet Akif, halk ile buluşarak onlar çok anlamlı bir konuşma gerçekleştirecektir. 

VATANIM SENSİN 50. BÖLÜM FRAGMANI: Vatanım Sensin 50. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.

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