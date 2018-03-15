Vatanım Sensin 49. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Vatanım Sensin dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Vatanım Sensin'in 49. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Cevdet, Yunan ordusundaki görevine dönmeyi başarırken İsmet Paşa komutasındaki ordunun büyük bir zafer kazanmasına da yardımcı olmuştur. Ancak bu zaferin İzmir'deki yankıları ve beklenmedik bir ölüm şehrin sokaklarını karıştırır. Diğer yandan Leon'un Hilal'e aşkı, Cevdet'in, babasının katili olduğu gerçeği ile sınanacaktır. Leon'u bir yol ayrımına getiren bu sınavın sonucunda bambaşka bir sır ortaya dökülecektir.

Sokak olayları giderek şiddetlenirken şehir yangın yerine dönmüştür. Artık İzmirli her Türk'ün hayatı tehlikededir. Filippos'un şeytani ve sinsi bir planın peşinde olduğunu anlayan Cevdet bu felaketi durdurmak için Ankara'dan gelen yardımı İzmir'e sokmanın bir yolunu bulmalıdır.

VATANIM SENSİN 49. BÖLÜM FRAGMANI: Vatanım Sensin 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.