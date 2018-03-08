Vatanım Sensin 48. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran Vatanım Sensin dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Vatanım Sensin'in 48. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Türkler namına çalıştığı haberi hem ailesinde hem de orduda infiale yol açan Cevdet, mahkeme huzuruna çıkartılır. Filippos onu idam etmeden önce öğrenebildiği her şeyi öğrenmek niyetindedir. Cevdet’in aklı ise kendi canından ziyade Yunan Ordusu'nun cepheye sevkine engel olamadığı toplarındadır.

Cevdet’in temize çıkması ve topların imha edilmesi gerekirken, Yakup ve Charles’ın seçenekleri birer birer tükenmektedir. Azize ve Hilal, ölüme giden Cevdet için çırpınırken işkence altındaki Cevdet, Charles hakkında hiç ummadığı bir gerçeği öğrenir. Ölümün nefesini ensesinde hisseden Cevdet'in tüm bu felaketleri durdurmak için tek bir hamle yapacak vakti kalmıştır.

VATANIM SENSİN 48. BÖLÜM FRAGMANI: Vatanım Sensin 48. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirsiniz.