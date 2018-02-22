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Vatanım Sensin 47.yeni bölüm fragmanında Cevdet'e büyük sürpriz

Vatanım Sensin 47.yeni bölüm fragmanında Cevdet'e büyük sürpriz

Cevdet ve Azize, Mehmetlerine kavuştu...Vatanım Sensin 46.son bölümüyle seyredenleri ekran başına kilitledi. Cevdet'in sırrı ortaya çıkmaya başlarken 46.son bölümde yaşananlar her şeye tuz biber oldu. Vatanım Sensin 46.son bölümün hemen ardından Vatanım Sensin 47.yeni bölüm fragmanı geldi.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 16:00 - Güncelleme: 22-02-2018 16:00

İzmir'in Yunan işgali altında geçirdiği kabus dolu günleri 2 sezondur bizlere aktaran Vatanım Sensin 46.son bölümü ile izleyicileri ekrana kilitledi. Azize ile Cevdet'in çocuklarına kavuşması ve Cevdet'in yavaş yavaş sırrını bilenlerin sayısının artması heyecanı arttırıyor, seyredenler bir sonraki bölüm için can atıyor. Vatanım Sensin 46.son bölümün hemen ardından seyredenler 'Vatanım Sensin 47.yeni bölüm fragmanı' ve 'Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladılar... Vatanım Sensin 47.yeni bölüm fragmanı geldi. Hadi gelin önce Vatanım Sensin 46.son bölümde neler yaşanmış ona bir gözatalım ardından Vatanım Sensin 47.yeni bölüm fragmanını izleyelim...

VATANIM SENSİN 46.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Cevdet'in öldürdüğü Dağıstanlı, giderayak Filippos'a yolladığı pusulayla Cevdet'in en büyük sırrını açığa vurmuştur. Filippos, menşeinden emin olmadığı bu bilgiyi sınamak istemektedir.

Kızlar, Azize için kalacak bir yer bulmuşlar, fakat Aleksi'nin Mehmet bebeği bulup satmanın peşinde olduğundan habersizdirler. Hilal ve Leon, Aleksi'nin gerçek niyetinden şüphe etmeye başlarlar. Filippos, Türklere nihai darbeyi vurmak için İzmir'e yepyeni dev toplar getirtmiştir. Ancak Filippos bu silahları kullanarak sadece bir cephe zaferi kazanmak değil; Cevdet'in ihanetini de ispat etmek niyetindedir. Cevdet, vazifesi ve ailesi arasında güç bir tercih yapmak zorunda kalacaktır.

VATANIM SENSİN 47.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada olacak. 

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