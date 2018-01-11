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Vatanım Sensin 41.bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Vatanım Sensin 41.bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Vatanım Sensin 41.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 18 Ocak 2017 perşembe günü ekrana gelecek olan Vatanım Sensin 41.yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Vatanım Sensin 41.yeni bölüm özeti ve detayları internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 17:01 - Güncelleme: 11-01-2018 17:01

Başrollerini Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in paylaştığı Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen Vatanım Sensin son bölümdeki Leon sahnesi nefesleri kesti. Peki Vatanım Sensin 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Vatanım Sensin son bölümde,  Dağıstanlı’nın, İsmet Bey’i alıkoyması hem çiftlikte hem Ankara’da şok etkisi yaratır. Diğer yandan çiftlikte Hemşireler Birliği kurulur ve Azize birliğin başına geçer. İzmir'de Leon’un yakalamak zorunda kaldığı Mehmet için ise umutlar tükenmektedir. Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girmiştir. Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine kolları sıvar. Görevi İsmet Bey’i gözü kararan Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak ve efelerin düzenli orduya katılmasını sağlamaktır. Artık Tevfik’i kullanarak başladığı işi bitirmekten başka bir çaresi kalmamıştır.

VATANIM SENSİN 41.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Vatanım Sensin 41.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 41.yeni bölüm fragmanını yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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