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Vatanım Sensin 40.bölüm fragmanı Azize damga vurdu

Vatanım Sensin 40.bölüm fragmanı Azize damga vurdu

Vatanım Sensin 40.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. 4 Ocak 2018 tarihinde Vatanım Sensin 40.bölümü ekrana gelecek mi merak konusu oldu. Vatanım Sensin 40.yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 17:00 - Güncelleme: 28-12-2017 17:00

Kanal D'nin perşembe günleri ilgiyle takip edilen dizisi Vatanım Sensin yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Vatanım Sensin son bölümde Azize damga vurdu. Peki Vatanım Sensin 40.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Vatanım Sensin son bölümde  Azize'yi gördüğünü ve başına neler geldiğini Cevdet'e anlatmak isteyen Spiros, İngiliz ajan Charles Hamilton tarafından hedef haline geldi. Hamilton, milli mücadelenin gidişatı için Cevdet'in vazifesine devam etmesi gerektiğine inandı. Spiros'un hakikatleri Cevdet'e anlatıcak olmasını riske atamayan Hamilton, onu öldürmeye kalktı.  Cevdet, aylar sonra Tevfik ile ilk defa baş bala kaldı. Yaptıklarının cezasını vermek isteyen Cevdet, onun Yanık Efe adıyla Dağıstanlı'nın yanında yer almasını kabullenemedi. Peki Vatanım Sensin 40.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

VATANIM SENSİN 40.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Vatanım Sensin 40.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Vatanım Sensin 40.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden takip edebilirsiniz. 

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