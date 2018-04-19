Vatandaşlar şüphelenip polise bildirdi: Tam o an!

AMASYA'da annesiyle tartıştığı iddia edilen genç kız istinat duvarı üzerine çıkarak Yeşilırmak Nehri’ne uzun süre bakıp beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis, nehir kenarından ayrılmayan genç kızı bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakaladı.

Vatandaşlar şüphelenip polise bildirdi: Tam o an!

Olay Amasya kent merkezi Hacılar Meydanında meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle tartışan bir genç kız Yeşilırmak Nehri kenarında bulunan istinat duvarına çıkarak uzun süre ırmağa bakıp bekledi. Çevredekiler kızın durumundan şüphelenerek durumu polise haber verdi.

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Vatandaşlar şüphelenip polise bildirdi: Tam o an!

UZAKLAŞMADI: Olay yerine gelen sivil ekipler genç kızın bulunduğu yerden uzaklaşmasını istedi.

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Vatandaşlar şüphelenip polise bildirdi: Tam o an!

İkna çabası sonuç vermeyince bir anlık dalgınlığını fırsat bilen polis genç kızı istinat duvarı üzerinde koşarak yakaladı.

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Vatandaşlar şüphelenip polise bildirdi: Tam o an!

Olay anını bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Polis genç kızı ifadesini almak için emniyete götürdü.

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