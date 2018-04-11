Vatandaşlar ormanda buldu: Koruma altına alındı!

BURSA'da Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan yavru domuz Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner hekimlerinin elleriyle besledikleri domuz yavrusu tedavisinin ardından tekrar doğal hayata salınacak.

Bursa'da doğada bulunan ve 30 günlük olduğu değerlendirilen yavru domuz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün bahçesinde koruma altına alındı. Twitter

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Bursa'da vatandaşlar tarafından ormanlık alanda bir yavru domuz bulundu. Koruma altına alınan domuzun 1 aylık olduğu belirtildi. Twitter

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Konuyla ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Hayvanı veteriner hekim arkadaşlarımız özel olarak besliyor. Biraz geliştikten sonra Karacabey ilçemizde bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edeceğiz. Twitter

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