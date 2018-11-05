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Vatandaşlar gemiyi halatla çekmişti Arıza nedeni utandırdı

Vatandaşlar gemiyi halatla çekmişti Arıza nedeni utandırdı

ÇANAKKALE'de bulunan bir gemi teknik bir problem nedeniyle iskeleye yanaşamayınca vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşların gemiyi halatla çekmesi ilginç görüntüler oluştururken geminin sahibi olan şirket GESTAŞ arıza nedeni ile ilgili açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:46 - Güncelleme: 05-11-2018 09:46

Dün Kabatepe’den saat 09.00 seferi için hareket eden, GESTAŞ AŞ'ye ait 57. Alay gemisi, saat 10.40 sıralarında Gökçeada’ya yanaşma esnasında teknik bir problem yaşamış, gemi Gökçeada İskelesi’ne yanaşma esnasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştı.

RİSKE ATMAMAK İÇİN...
Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle, geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemideki halat ırgatları devreye alınarak gemiden kıyıya halat uzatılmış, Halat iskelede bulunan babalara bağlanmış ve ırgat vasıtası ile gemi güvenli bir şekilde iskeleye yanaştırılmıştı.

YOLCULAR GÜVENLE TAHLİYE EDİLDİ
Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmış, gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmıştı.

ARIZA NEDENİ DENİZ PİSLİĞİ
Arıza ile ilgili GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada, teknik ekip ve dalgıç ekibi tarafından yapılan detaylı incelemede, arızanın 'deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması' neticesinde oluştuğu tespit edildiği, deniz dibinde bulunan araç lastiğinin pervaneye sıkışması sonrasında pervane sisteminde arıza meydana geldiği belirtildi.

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