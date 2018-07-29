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Vatandaşa müjde o paralar geri alınabilecek

Vatandaşa müjde o paralar geri alınabilecek

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yapılarda, müteahhitlerin yaptığı satışlarda yatırılan tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçları geri alınabilecek.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 10:57 - Güncelleme: 29-07-2018 10:57

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, konunun yıllardır takip edildiğini söyleyerek, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlardan müteahhidin veya arsa sahibinin 2014 yılının Temmuz ayından sonra tapuda işlemi yapılan daire satışında ödenen tapu harçlarını geri alma yolunun açıldığını dile getirdi.

"KANUNA AYKIRI OLARAK ALINIYORDU"

Karataş, "2014 yılının Temmuz ayından başlamak üzere yapılan tapu satışları için yeni inşaatlarda daireleri paylaşan müteahhidin ve hatta arsa sahibinin, daireleri satmasında satıcı sıfatıyla tapuda ödediği yüzde 2 harcın 'harç muafiyeti kapsamında' olduğu ve 'kanuna aykırı olarak alındığı' konusunda İstanbul'da yürütülen davalarda mahkemeler kararını açıkladı" diye konuştu.

"YASAL İŞLEMLERE MÜRACAAT İÇİN BAŞVURABİLECEKLER"

Bu kapsamda sözü edilen tarihten itibaren, tapuda işlem yapılarak müteahhitten veya arsa sahibinden daire alan müşteri ve alıcıların ödemiş olduğu yüzde 2 tapu devir harcının da harç muafiyetinden yararlanması gerektiğini, kanuna aykırı alındığı, yapılacak yasal başvurular ve açılacak davalarla geri alınabileceğinin de ortaya çıktığını söyleyen Başkan Karataş, "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan yeni yapılardan müteahhidin veya arsa sahibinin yaptığı ilk satışlardan dolayı satıcı taraf olarak ödediği yüzde 2 ve daireyi ve iş yerini alan müşterinin alıcı taraf sıfatıyla ödediği yüzde 2 tapu devir harçlarının geri alınması amacıyla yasal işlemlere müracaat için başvurabilecekler" dedi.

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