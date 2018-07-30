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Vatandaşa kötü haber: Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!

Vatandaşa kötü haber: Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yarın “tarife” başlıklı tek gündem maddesiyle özel bir toplantı yapacak. Elektrikte yüzde 4-5, doğalgazda yüzde 9 düzeyinde bir zam bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 17:36 - Güncelleme: 30-07-2018 17:36

Enerji yönetimi, bu hafta milyonlarca elektrik ve doğalgaz abonesinin cebini ilgilendirecek karar alacak. EPDK, yarın 1 Ağustos’tan geçerli yeni elektrik fiyatlarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Kurul, perşembe günü de ikinci toplantısını yapacak. Toplantıda, enerji sektörünün genel ve güncel konuları konuşulacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, BOTAŞ’ın da yeni doğalgaz tarifeleriyle ilgili bir karar alması bekleniyor. BOTAŞ, gaz fiyatıyla ilgili kararını internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıyor.

MALİYET BASKISI

Elektrik ve doğalgazda; artan döviz kuru, petrol ve enflasyon nedeniyle ciddi bir maliyet baskısı bulunuyor. Enerji yönetimi, 1 enflasyonla mücadeleyi etkilemeyecek biçimde bir süredir enerji fiyatlarıyla ilgili alternatifli tarife çalışması yapıyor. Bu çalışmalar ışığında elektrik ve doğalgaz fiyatları belirlenecek.

Elektrikte yüzde 4-5, doğalgazda yüzde 9 düzeyinde bir zam bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 17:53 Parmakla gösterilen ülke olduk elhamdülillah.

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