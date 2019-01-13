Vatandaş geçen yıl altına yöneldi ancak haftada 2 ekmek çöpe attık

2018 Türkiye İsraf Araştırması açıklandı. Raporda, haftada ortalama 2 adet ekmek israf edildiği, vatandaşların cep telefonu değiştirme sıklığının ortalama 3,7 yıl iken otomobil değiştirme sıklığının 8 yıl ve üzerini bulduğu tespit edildi. 2018 yılı Türkiye İsraf Raporu, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda araştırma şirketi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri işbirliğiyle Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 209 tüketici ile yapılan anket verilerine dayanılarak hazırlandı.

Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğunun haftada bir gıda alışverişi yaptığı, en çok marketlerden, ikinci sırada pazarlardan alışveriş yaptığı tespit edildi. Türk halkının geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak hanelerin büyük çoğunluğunun evinde yemek pişirdiği görüldü.