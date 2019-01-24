Vatandaş dolara koştu 770 milyon dolar daha eklendi

MERKEZ BANKASI verilerine göre 18 Ocak ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.35 milyar dolar artışla 98.79 milyar dolar olurken; kurumların ise 665 milyon dolar artışla 64.97 milyar dolara yükseldi.

Vatandaşın dolar cinsinden mevduatı 18 Ocak ile biten haftada 770 milyon dolar artarken dolar cinsinden euro mevduatında ise 117 milyon dolar artış yaşandı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB’nin brüt döviz rezervi 18 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 1.38 milyar dolar artışla 73.83 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri 18 Ocak itibarıyla 20.42 milyar dolara; toplam rezerv ise 94.25 milyar dolara yükseldi.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 18 Ocak haftasında 711.8 milyon dolar artış gösterdi.

Söz konusu haftada, ABD-Çin ticari ilişkilerine ilişkin artan iyimserlik, küresel bazda riskli varlıklara olan talebi artırmıştı. BIST-100 endeksi de 14-18 Ocak haftasını bankacılık hisseleri öncülüğünde önceki haftanın kapanış seviyesine göre yüzde 7.4 yükselişle tamamlamıştı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü ise 18 Ocak haftasında 121.7 milyon dolar azaldı.