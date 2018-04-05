Vatandaş devlete 'Açık Kapı' ile ulaşıyor...

devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, vatandaş başvurularını sonuçlandırma sürelerini kısaltmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak üzere geçen yıl "Milletin Kapısı” sloganıyla AÇIK KAPI Projesi çözümün adresi oldu...

Vatandaş devlete 'Açık Kapı' ile ulaşıyor...

İÇİŞLERİ Bakanlığı, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, vatandaş başvurularını sonuçlandırma sürelerini kısaltmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak üzere geçen yıl "Milletin Kapısı” sloganıyla AÇIK KAPI Projesi'ni valiliklerde başlatmıștı. Proje kapsamında valiliklerde kurulan açık kapı birimlerinde vatandaş, özel eğitim almış çalışanlarca karşılanıyor, her konudaki talep, şikayet ve önerilerini valiliklere iletebiliyor. İçişleri Bakanlığı’nca geçen yıl valiliklerde hizmete başlatılan açık kapı bürolarına ilgi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 11 bin 569 başvuru yapılırken, başvuruların 8 bin 300’üne olumlu cevap verildi. Ayrıca 15 ilde yapılan anketten vatandaşların yüzde 90’ından fazlası projeden memnun kaldı.

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Vatandaş devlete 'Açık Kapı' ile ulaşıyor...

52 İLDE FAALİYETE BAŞLADI... İçişleri Bakanlığı’nca geçen yıl valiliklerde hizmete başlatılan açık kapı bürolarına ilgi her geçen gün artıyor. Batman, Şanlıurfa, Erzincan, Sivas, Aksaray, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Antalya, İzmir, Kocaeli, Trabzon, Ordu, Çanakkale, Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Kayseri, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tunceli gibi illerin aralarında bulunduğu 52 il valiliğinde açık kapı büroları faaliyetine başladı.

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Vatandaş devlete 'Açık Kapı' ile ulaşıyor...

Bu yılın Haziran ayı sonunda kadar 81 ilin tamamında daha sonra da nüfus yoğunluğuna göre ilçe kaymakamlıklarında da açık kapı büroları hizmete geçecek. Açık kapı bürolarına vatandaş, 17 konu başlığında 322 başvuru türünde müracaatta bulunabiliyor. Başvurular, yüz yüze, www.acikkapi.gov.tr adresinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

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Vatandaş devlete 'Açık Kapı' ile ulaşıyor...

İlerleyen dönemde ise KİOSKLAR ve Çağrı Merkezi üzerinden de müracaatlar alınabilecek. Başvuru yapan vatandaşların müracaatları elektronik sisteme kaydedildikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.

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