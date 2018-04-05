Vatandaş devlete 'Açık Kapı' ile ulaşıyor...

İÇİŞLERİ Bakanlığı, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, vatandaş başvurularını sonuçlandırma sürelerini kısaltmak, vatandaş memnuniyetini arttırmak üzere geçen yıl "Milletin Kapısı” sloganıyla AÇIK KAPI Projesi'ni valiliklerde başlatmıștı. Proje kapsamında valiliklerde kurulan açık kapı birimlerinde vatandaş, özel eğitim almış çalışanlarca karşılanıyor, her konudaki talep, şikayet ve önerilerini valiliklere iletebiliyor. İçişleri Bakanlığı’nca geçen yıl valiliklerde hizmete başlatılan açık kapı bürolarına ilgi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 11 bin 569 başvuru yapılırken, başvuruların 8 bin 300’üne olumlu cevap verildi. Ayrıca 15 ilde yapılan anketten vatandaşların yüzde 90’ından fazlası projeden memnun kaldı.