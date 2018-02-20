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Vatandaş çok şikayetçiydi: Acil servisler tamamen değişiyor!

Vatandaş çok şikayetçiydi: Acil servisler tamamen değişiyor!

Acil servislerdeki saat düzenlemelerinin ardından yeni düzenlemeler getirildi. Bundan sonra acil servislerde hizmet 24 saat devam edecek, güvenlik kameraları artırılacak, 11 branş zorunlu nöbet tutacak, bekleme olmayacak.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 17:41 - Güncelleme: 20-02-2018 17:41

Sağlık Bakanlığından 'Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' yayımlandı.

Tebliğe göre, acil servislerde hasta yoğunluğunun azaltılması ve hasta memnuniyetinin artırılması için 'triyaj' (seçme/sıralama) işlemi, acil servisin girişinde yapılacak. Acil serviste müdahalede bulunulması gerekenler, yeşil alan 1'deki poliklinik odalarında muayene edilecek. Branş muayenesi olması gerekenler de acil servis dışında bu birime yakın bir yerde kurulan yeşil alan 2'de, mesai kaydırma veya vardiya branş polikliniklerinde tedaviye alınacak.

Kırmızı alan hastaları ise triyaj ve kayda dahil edilmeden doğrudan bu alana alınacak. Triyaj sonrası sarı alan hastaları bu alana ve ilgili tabibe gönderilecek.

Acil servislerde uzun yatış ve klinik hasta takibinin önüne geçilmesi amacıyla da düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, acil gözlem ve takip için 8 saatten uzun veya yatış kararı verildiği halde 4 saatten uzun acil serviste yatan hasta olduğunda, otomasyon programında 'elektif hasta' yatışı için engel bulunacak.

Cerrahi yoğun bakımda yer olmaması durumunda, acil cerrahi operasyon kararı verilen hastaların bekletilmeden ameliyata alınabilmesi için bu hastaların işlem sonrası yatırılabileceği 'ameliyat sonrası yoğun bakım'lar kurulacak.

TAM TEŞEKKÜLLÜ KLİNİKLER KURULACAK

Düzenleme ile acil servislerde basit fiziksel iyileştirmeler de yapılacak. Bu kapsamda, acil servis bünyesinde veya yakınında, acil vakaların normal hasta odası ve yatağında yatırıldığı ve kısa süreli gözlem altında tutulduğu, tedavilerinin yapıldığı ya da ilgili kliniğe çıkıncaya kadar doktor ve hemşire bakımının yakından yapıldığı, en fazla 20 yataklı tam teşekküllü klinikler kurulacak.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ 2 AY SAKLANACAK

Tebliğle belirlenen kriterlere göre bazı hastaneler, 'Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis' olarak tanımlanacak ve bu hastanelerin hizmetleri yakından takip edilecek.

Sağlık tesislerinde çalışan personel, görev esnasında işin tanımına ve Bakanlık tarafından belirlenen çalışma elbiseleri mevzuatına uygun giyinecek ve tanıtım kartı kullanacak.

Mahremiyet gözetilerek konulan kamera görüntüleri, 2 ay süre ile saklanacak ve bunlar ses kayıtlarını da içerecek.

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