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Vatan'dan sonra Milliyet gazetesi mi kapatılıyor! Cem Küçük yazdı...

Vatan'dan sonra Milliyet gazetesi mi kapatılıyor! Cem Küçük yazdı...

Demirören Medya Grubu'nun Vatan gazetesinin basılı yayınına son vermesinin ardından Milliyet gazetesinin baskısına da son vereceği iddia edildi. Cem Küçük, Milliyet'in kapatılacağı tarihi verdi...

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 15:16 - Güncelleme: 02-11-2018 15:16

MEDYA dünyasında bir çınar daha yayın hayatına veda ediyor? Vatan gazetesinin baskısına son veren ve dijital ortamda devam ettirme kararı alan Demirören Medya Grubu'nun, grup bünyesindeki Milliyet gazetesi için de aynı formülü hayata geçirmeye hazırlandığı iddia edildi. 

BÜTÜN VATAN KADROSU TASFİYE EDİLİYOR... Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, kapatılan Vatan gazetesinin dijital ortamda devam etmesinin imkansız olduğunu belirterek, "Murat Çelik dışındaki bütün Vatan kadrosu tasfiye ediliyor. Vatan ikinci bir Radikal vakasıdır" dedi.

31 MART'TAN ÖNCE KAPANACAK... Vatan gazetesinin ardından Milliyet'in de kapatılacağını ileri süren Cem Küçük, "Burada kesin olarak söylüyorum ki, 31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet gazetesi de kapatılacak ama milliyet.com.tr yoluna devam edecek. Fakat yazılı basın olarak Milliyet de olmayacak." dedi.

BASILI GAZETE DEVRİ BİTİYOR... Hürriyet'in ise basılı yayınına devam edeceğini belirten Cem Küçük, "Öte yandan basılı gazete devrinin bitiyor oluşu da bir realitedir…" tespiti yaptı.

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