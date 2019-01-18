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Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntüleri nasıl yayıldı? Tek tek anlattılar

Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntüleri nasıl yayıldı? Tek tek anlattılar

Oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin açığa alınan bir polisin de arasında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edilirken sanıklar görüntülerin nasıl yayıldığını anlattı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 14:45 - Güncelleme: 18-01-2019 14:45

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve eski manken Filiz Aker'in intiharı ile sonuçlanan olaya ilişkin görüntülerin yayılmasına ilişkin biri eski polis 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K, eşi sanık Sibel K. ile katıldı. Sanık Didem Ç'nin ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı.

GÖRÜNTÜ İÇİN PARA TEKLİF ETMİŞLER
Duruşmada beyanı sorulan sanık Didem Ç, gece saat 2.00-3.00 sıralarında davanın sanıklarından Yakup'un, Whatsapp'tan kendisine görüntülü bir mesaj gönderdiğini ve görüntüler çok net olmadığı için mesajı anlayamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sorduğumda, görüntünün Vatan Şaşmaz'a ait olduğunu söyledi. Yakup, uzaktan akrabamız ve arkadaşımız oluyor. Bu videonun haber niteliği taşıdığını düşünerek ihbar hatlarıyla paylaşmak istedim. Bir haber ajansı, 'Böyle bir video varsa bize gönderin, kimseye göndermeyin, bize gönderirseniz size ücret vereceğiz.' dedi. Ücret istemedim. İnternete girdiğimde zaten bu video yayılmıştı. Nereden, nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bana göndermeden önce video başka kişilere gönderilmiş. Bir gazeteci de beni arayıp hesap numaramı istedi. Böyle bir videoyu satan kişi olarak haber yapmak istediler benimle ilgili."

''OLUMSUZ KARAR MESLEĞİMİ ETKİLEYECEK''
Sanıklardan Faruk K. de, 20 senelik polis memuru olduğunu belirterek, "Adli soruşturma geçiriyorum. Buradan alacağım olumsuz bir karar mesleğimi etkileyecek." diye konuştu. 

Mahkeme, sanık avukatlarının sunduğu yazılı savunmaları incelemek üzere duruşmayı erteledi.

İddianameden 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek, takipsizlik kararı vermişti.

Şaşmaz ile Aker'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda, Didem Ç, Yakup İ, Faruk K. ve Sibel K. hakkında "gizliliğin ihlali, görevi kötüye kullanma ile ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.

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Kaynak : AA

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