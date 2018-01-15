Vatan Şaşmaz cinayetinde çarpıcı detay! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Vatan Şaşmaz cinayetinde çarpıcı detay! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Eski manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş’ta bulunan lüks bir otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz dosyası kapandı. Savcılığın hazırladığı takipsizlik kararında çarpıcı bulgulara rastlanıldı. Aker’in telefonunda yapılan incelemelerde, cinayetten önce internetten, “Siyanür” ve “Ölü insanın vücudu neden sertleşir” gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

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Vatan Şaşmaz cinayetinde çarpıcı detay! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Sunucu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 günü Beşiktaş’ta bulunan Conrad The Boshpous otelin odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz'ı dört kurşunla öldüren Aker’in sonrasında intihar etiği belirlenmişti. Yaklaşık 5 aydır devam eden soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker’e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker’i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker’in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

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Vatan Şaşmaz cinayetinde çarpıcı detay! Telefonundan çıkanlar şoke etti

CİNAYETTEN ÖNCE ARAŞTIRMA YAPMIŞ: Filiz Aker’in telefonunda yapılan incelemede ise oldukça dikkat çekici bulgulara rastlanıldı. Olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce Aker’in telefonun arama motorundan, “Siyanür”, “Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor”, “Kadavra bağışı nasıl yapılır?”, “Ölünce vücut neden ağırlaşıyor”, “Ölü insanın vücudu neden sertleşir”, “Silah askıları nerede satılıyor” ve “Korse silah kılıfı” aramaları yaptığı ortaya çıktı.

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Vatan Şaşmaz cinayetinde çarpıcı detay! Telefonundan çıkanlar şoke etti

OLAY GÜNÜ VE ÖNCESİNDE KONUŞMUŞLAR: Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz’ın olay günü ve öncesine dair konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının da olduğu belirtilen kararda ikilinin olay günü otelde buluşmak için anlaştıkları vurgulandı. Arıca Şaşmaz’ın olay günü sık sık Aker’e mesaj atıp yeri hakkında, “Geliyorum”, “Az kaldı” şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi.

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