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Vatan Partisi'nden Suriye Ordusu'na mesaj! Hepsini kovun

Vatan Partisi'nden Suriye Ordusu'na mesaj! Hepsini kovun

Vatan Partisi, Ordu Bayramı nedeniyle Suriye Ordusu'nu kutlayarak "Topraklarındaki tüm Amerikancı unsurları kovacağına incancımız tamdır." mesajı gönderdi.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 10:47 - Güncelleme: 05-08-2018 10:47

Vatan Partisi, "Ordu Bayramı" sebebiyle Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı’na kutlama mesajı gönderdi. Mesajda, Suriye Ordusu için, "Topraklarındaki tüm Amerikancı unsurları kovacağına ve ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlayacağına inancımız tamdır." denildi.

Vatan Partisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

KAHRAMAN MÜCADELEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ: Suriye’nin emperyalist saldırıya maruz kaldığı günden bu güne, ordusu ve halkı ile verdiği kahraman mücadelesini her zaman yakından takip ediyoruz.

İNANCIMIZ TAM: Muzaffer Suriye Ordusu'nun ve Hükümetinin emperyalizm ve siyonizmle mücadelesini başarı ile tamamlayacağına, topraklarındaki tüm Amerikancı unsurları kovacağına ve ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlayacağına inancımız tamdır.

Vatan Partisi olarak Suriye’nin zafere yaklaştığı şu günlerde kahraman ordusunun Ordu Bayramı’nı dostluk ve dayanışma duygularıyla kutluyor, dost Suriye Halkını en kalbi duygularla selamlıyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • we 05 Ağustos 2018 11:33 güvenmediğim biri.. kime ne yapıyor anlamak zor değil, müslümanlara karşı olarak çalışan gibi görüyorum..

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