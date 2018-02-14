Vatan Partisi'nden flaş HDP başvurusu

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve partinin avukatı Nusret Senem, HDP ile ilgili kapatma talebi başvurusunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Daha sonra açıklama yapan Senem şöyle konuştu: "HDP Kongresinde Afrin Hakeratı'nı eleştiren PKK/PYD terör örgütü öven, Mehmetçiğe sıkılan kurşunları öven açıklamalar yaptılar. Ayrıca bölücü örgütün başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı duvarlara yansıtıldı. Bu görüntüler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kişisel sorumluluklarla ilgili yaptığı başvuru elbettte önemlidir ama yeterli değildir. Türkiye siyasi hayatında, Türk devletinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne karşı duran, onu arkadan hançerleyen, Türkiye düşmanlarıyla beraber olan bir siyasi parti meşru değildir, kapatılması gerekir. Bunu yapacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığıdır.

Daha önce bu partinin özerklik çıkışı üzerine suç duyurusunda bulunmuş ve kapatılmasını istemiştik. Henüz dava açılmadı. Bu son girişim çizmeyi aşmıştır. Türkiye'nin bütünlüğüne karşı faaliyette olan bir partinin meşruluğu yoktur, kapatılması gerekir. Bu konuda bir başvuru daha yapacağız. Yargıtay'ı görevini yapmaya çağırıyoruz. Anayasa Mahkemesine açılacak bir dava ile bu parti kapatılmalıdır. Bu partinin mecliste vekillerinin olması da doğru değildir. Türkiye'nin yürüttüğü mücadeleye zarar vermektedir. Bu mücadele sadece şehitler vererek sürdürülemez. Devletin adli kurumları da görevini yapmalıdır."

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