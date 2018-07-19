Vatan Partisi'nden bedelli açıklaması: Mehmetçik kavramını yok ediyorsunuz

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Reyhan, kamuoyuna yapılan açıklamalardan yola çıkarak AK Parti, MHP ve diğer muhalefet partilerinin bedelli askerlik uygulamasına itirazları bulunmadığını söyledi.

'GÜÇLÜ ORDU, ZORUNLU ASKERLİKLE MÜMKÜN'

Türkiye'nin her zaman dış saldırılara açık olduğunu belirten Reyhan, Türk ordusunun gücünün genel ve zorunlu askerlik uygulamasından geldiğini söyledi.

Reyhan, "Şimdi hem iktidar partisi hem de ana muhalefet partisi Türkiye'ye ‘profesyonel askerlik' önermektedir. Yani genel ve zorunlu askerliği zamanla tamamen kaldırmak, Türk ordusunun mevcudunu çok büyük oranda azaltmak ve vatan savunması görevini dar ve maaşlı bir gruba devretmek. Bedelli askerlik uygulaması profesyonel orduya geçişin ilk adımlarıdır. Profesyonel ordu, ‘ordu ve millet' özelliğimizi yıkacak ve Mehmetçik kavramını ortadan kaldıracaktır. Unutmayalım, Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran, profesyonel ordu değil, Mehmetçikti" dedi.

'TÜRK ORDUSUNUN GELENEKLERİYLE OYNAMAKTAN VAZGEÇİN'

Askerlik süreleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin getirebileceğini ifade eden Reyhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tayyip Erdoğan hükümetini uyarıyoruz. Türk ordusunun gelenekleriyle oynamaktan vazgeçin. Önce emir komuta zincirini bozdunuz, sonra terfi düzenine müdahale ettiniz, şimdi de bedelli askerlik uygulamasıyla Mehmetçik kavramını yok ediyorsunuz. Bu uygulamalar ülkemize ileride telafisi çok güç zararlar verebilir. Kimsenin milletin ve ülkenin geleceğini tehlikeye atma hakkı yoktur. Bunu yapmak yerine bedelli askerlik uygulamasını tercih etmek asla kabul edilemez. Vatan Partisi olarak, bedelli askerlik uygulamalarının karşısında olduğumuzu, bunun milli güvenliğimize tehdit oluşturan bir uygulama olduğunu açık bir biçimde ilan ediyoruz."