Vasip Şahin kimdir aslen nereli eşi kim kaç kızı var

Özellikle öğrenciler için tatil konusunda adı sosyal medya da bolca geçen Vasip Şahin kimdir detayları haberimizde.

Vasip Şahin kimdir; 1964 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1986 yılı Haziran ayında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir yıl süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu-Küre, Malatya-Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu-Mudurnu, Ankara -Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık, Düzce Vali Yardımcılığı yaptı.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevde bulundu. Eylül 2005 - Ağustos 2008 tarihleri arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren İller İdaresi Genel Müdürü ve 11.05.2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010-2012 yılları arasında 2 yıl süre ile Düzce Valiliği, 1 Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile 2012-2014 yılları arasında 2 yıl süre ile Malatya Valiliği yapan Vasip ŞAHİN, 15.09.2014 tarih ve 2014/6780 sayılı kararname ile İstanbul Valiliğine atanarak, 25 Eylül 2014 tarihi itibarıyla görevine başladı.

VASİP ŞAHİN'İN EŞİ KİMDİR KAÇ KIZI VAR; Vasip Şahin, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin'dir. Kızları ise Şeyda Şahin ve Fatma Şahin'dir.