Vartolu'nun küfür sahnesi Türk televizyon tarihine geçti

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümüne Vartolu'nun Beyefendi'ye ettiği küfürler damga vurdu.

BİPLİ SAHNE BİR DAKİKA KADAR SÜRDÜ

Vartolu'nun küfürlerinin ekran başındaki izleyiciye bipli olarak aktarıldığı sahne, yaklaşık bir dakika kadar sürdü.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE GEÇTİ

Bu zamana kadar hiçbir dizide bu kadar uzun küfür sahnesine yer verilmemişti. Çukur dizisi bu sahnesiyle Türk televizyon tarihine geçti.

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