Vartolu ve Medet'ten muhteşem 'Nemrudun Kızı' düeti

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Çukur', geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı. Eylül'de yayınlanmaya devam edecek dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecan ve merakla beklenirken yeni bir şarkı sürprizi geldi.

VARTOLU VE MEDET'TEN MUHTEŞEM DÜET: Kubilay Aka ve Nebil Sayın'ın ardından Erkan Kolçak Köstendil ve Mustafa Kırantepe de stüdyoya girdi.

'Çukur'un fenomen ikilisi Vartolu ile Medet'e hayat veren oyuncular, söz ve bestesi Arif Çelik'e ait olan sevilen türkü 'Nemrudun Kızı'nı birlikte seslendirdi.

İlk defa 'Çukur'un sezon finali gecesinde bu şarkıyı söyleyen ikili unutulmaz bir performansa imza atmıştı. Köstendil ve Kırantepe, yakın zamanda yeniden stüdyoya girerek şarkının klibi için kamera karşısına geçti. İkilinin klipteki sempatik ve sıcak halleri, 'Çukur' izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

GELİRİ TOHUM OTİZMİ VAKFINA BAĞIŞLANACAK: ‘Nemrudun Kızı’ şarkısından “Çukur otizmin farkında” sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında elde edilecek gelir, Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

Fenomen dizi 'Çukur'un yeni bölümleri Eylül ayından itibaren Show TV'de ekranlara gelecek.

  • Medya 11 Temmuz 2018 14:10
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  • Sinan 11 Temmuz 2018 14:23 Dalga mı geçiyorsunuz? Neresi muhteşem bunun? Berbat!...

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