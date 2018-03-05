Vartolu döndü twitter sallandı işte Çukur yorumları

Çukur dizisi sosyal medyada en çok takip edilen dizilerden birisi izlerken yapılan paylaşımlar da dizi kadar ilgi çekici.. işte onlardan bazıları

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan ve reytinglerde rekor kıran dizisi Çukur final mi yapacak? Çukur son bölümü ile iyice merak uyandırırken, Çukur ne zaman final yapacak sorusu aratılmaya başlandı. Çukur son bölümde İdris Baba Vartolu karşılaşması ile Çukur final yapacak' iddiası güçlenmiş oldu. Çukur dizisi sosyal medyada en çok takip edilen dizilerden birisi izlerken yapılan paylaşımlar da dizi kadar ilgi çekici.. işte onlardan bazıları Twitter

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Show TV'nin büyük umutlarla başlayan ve reytinglerde rekor kıran dizisi Çukur final mi yapacak? Çukur son bölümü ile iyice merak uyandırırken, Çukur ne zaman final yapacak sorusu aratılmaya başlandı. Çukur son bölümde İdris Baba Vartolu karşılaşması ile Çukur final yapacak' iddiası güçlenmiş oldu. Çukur dizisi sosyal medyada en çok takip edilen dizilerden birisi izlerken yapılan paylaşımlar da dizi kadar ilgi çekici.. işte onlardan bazıları Twitter

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2 20

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan ve reytinglerde rekor kıran dizisi Çukur final mi yapacak? Çukur son bölümü ile iyice merak uyandırırken, Çukur ne zaman final yapacak sorusu aratılmaya başlandı. Çukur son bölümde İdris Baba Vartolu karşılaşması ile Çukur final yapacak' iddiası güçlenmiş oldu. Çukur dizisi sosyal medyada en çok takip edilen dizilerden birisi izlerken yapılan paylaşımlar da dizi kadar ilgi çekici.. işte onlardan bazıları Twitter

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