Vartolu bu kez Çukur'dan gerçekten çıkıyor!

Show TV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Çukur'da, Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, bu kez Çukur'dan gerçekten çıkıyor...

Show TV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Çukur'da, Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil bir ölüyor bir geri geliyor biliyorsunuz. Seyirciyi, Çukur'a çeken en önemli değerlerden biri olan Vartolu'nun bu hali izleyiciyi her seferinde gerçekten kızdırıyor. Ancak bu Vartolu, Çukur'dan bu kez gerçekten çıkıyor.... Twitter

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'Çukur' dizisinin 'Vartolu Sadettin'i Erkan Kolçak Köstendil , 2 yıldır oyuncu Cansu Tosun ile aşk yaşıyor. Çift geçen yaz aile arasında nişanlanmıştı. Bu yaz da evlenecekler.

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KİRASI 10 BİN TL; Şehir hayatını sevmeyen çift geçen hafta Zekeriyaköy'de kirası 10 bin lira olan 4 katlı, havuzlu bir villa baktı. Bu muhitte oturan ünlüler arasında Özcan Deniz, Çağatay Ulusoy gibi isimler var.



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