Vartolu bu kez Çukur'dan gerçekten çıkıyor!

Show TV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Çukur'da, Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil bir ölüyor bir geri geliyor biliyorsunuz. Seyirciyi, Çukur'a çeken en önemli değerlerden biri olan Vartolu'nun bu hali izleyiciyi her seferinde gerçekten kızdırıyor. Ancak bu Vartolu, Çukur'dan bu kez gerçekten çıkıyor....
'Çukur' dizisinin 'Vartolu Sadettin'i Erkan Kolçak Köstendil , 2 yıldır oyuncu Cansu Tosun ile aşk yaşıyor. Çift geçen yaz aile arasında nişanlanmıştı. Bu yaz da evlenecekler.
KİRASI 10 BİN TL; Şehir hayatını sevmeyen çift geçen hafta Zekeriyaköy'de kirası 10 bin lira olan 4 katlı, havuzlu bir villa baktı. Bu muhitte oturan ünlüler arasında Özcan Deniz, Çağatay Ulusoy gibi isimler var.
ÇUKUR DİZİSİNİN 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI; Çukur dizisinin yeni bölümünde Elvis tarafından kaçırılan Koçovalı kadınlar için amansız bir mücadele veriliyor. Vartolu adamlarıyla Saadet ve diğer kadınları kurtarmak için çok büyük bir çatışmaya giriyor. İdris mahremlerine giren Elvis'i bitimek için düğmeye basıyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER