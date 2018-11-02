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Varis için hangi doktora gidilmeli bacakları şişiren varisin alınması şart

Varis için hangi doktora gidilmeli bacakları şişiren varisin alınması şart

Varis genellikle ayakta çok kalmaktan oluşan bir rahatsızlık. Hareketsizlik de kan akışını olumsuz etkilediğinden varise sebep oluyor. Varisin sebepleri ve tedavisi hakkında doktor açıklaması geldi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 03:15 - Güncelleme: 02-11-2018 03:15

Toplumda, yetişkin nüfusun büyük bir kısmını etkileyen varis, özellikle hareketsiz ve sürekli oturarak ya da ayakta çalışanlarla, kadınlarda daha çok görülüyor. Günde 4 saatten fazla ayakta kalanlarda varis oluşma riski neredeyse 3 kat artıyor. Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mehdi Zengin, varis ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Yaşlandıkça varis oluşması normaldir. Ayrıca genetik eğilimin etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmesi hormonal faktörler ve hamilelik gibi süreçlerle ilişkilendirilmektedir. Mesleği gereği uzun süre ayakta durmak zorunda olanlarda varis problemiyle daha sık karşılaşılır.

Varis için hangi doktora gidilmeli belirtileri
Doğru bir değerlendirme için doppler ultrasonografi yönteminden faydalanılır. Varis sorunu olanların doğru bir değerlendirme için kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurmaları gerekir. Varis tedavisinde amaç, hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Hastalık genellikle iyi huylu seyreder ve ameliyat gerektirmez. Ancak; ağrı, bacaklarda şişme, estetik görünüm gibi şikayetler nedeniyle ameliyat gerektiği durumlarda, cerrahiye alternatif önemli bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Varisin tedavisi laser yöntemi
Toplardamar içine uygulanan laser yöntemine, “Endovenöz laser” adı verilmektedir. Endovenöz laser girişimsel olarak laserle varisi ortadan kaldırmaktadır. Varis tedavisinde laser, derinin üzerinden kılcal damar varislerini ısı ile ortadan kaldırma ve büyük varislerin kaynağı olan safen damarının yetmezliğinde, doğrudan damarın içine kateter ile uygulanmaktadır.

Varisten korunmak için bu önerilere dikkat edin;
1. Varis sorununu önlemek ya da hafifletmek istiyorsanız bol bol yürüyün.

2. Ayakta hareketsiz kalmayın.

3. Dar çoraplar ve iç çamaşırları kullanmayın.

4. Fırsat buldukça ayaklarınızı uzatın.

5. Yatarken ayaklarınızın altına yükselti sağlayacak yastık gibi destekler koyun.

6. Uzun süre oturmayın ya da hareketsizlik durumunda ayaklarınıza pompa etkisi sağlayacak egzersizler yaptırın.

Varis neden olur?
İleri yaş
Genetik faktörler
Kadın cinsiyet
Hamilelik
Aşırı kilo
Doğum kontrol hapı kullanımı ve hormon tedavisi alımı
Yaz dönemi ve sıcaklar
Bacak adalelerinin zayıflaması,
Yüksek topuklu ayakkabılar
Kronik kabızlık

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