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Varank bağış yaptı ilik donörü oldu

Varank bağış yaptı ilik donörü oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanlığı ile Kızılay iş birliğinde yürütülen kök hücre projesi kapsamında, kan örneği verdi ve kemik iliği donörleri arasına katıldı.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 22:40 - Güncelleme: 18-10-2018 00:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kan örneği verdi ve kemik iliği donörleri arasına katıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Güvenpark'ta bulunan Kızılay Kan Bağışı TIR'ına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı ile Kızılay iş birliğinde yürütülen kök hücre projesi kapsamında kan örneği veren ve kemik iliği donörleri arasına giren Varank, kemik iliği nakli bekleyen kanser hastalarının umudu olan kök hücre bağışçılığına dikkati çekti.

Türkiye'de ilik nakli bekleyen pek çok hasta bulunduğuna işaret eden Varank, "Bir hastamızın bile şifasına vesile olabilirsek, bu bizim için büyük bahtiyarlık olur. Bunun için ben de 'Hikayeme Can Ver' diyorum. Kızılay'ın kök hücre bağış kampanyasına destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK'A TEŞEKKÜR

Lösemi hastası gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile 'Hikayeme Can Ver' ismiyle bir kampanya başlatarak, sadece kendisi için değil lösemi hastası olan binlerce hasta için kan örneği çağrısında bulunmuştu.

Bakan Mustafa Varank Varank ilik donörü olduBakan Mustafa Varank Varank ilik donörü olduBakan Mustafa Varank Varank ilik donörü olduBakan Mustafa Varank Varank ilik donörü olduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Bakan Varank'ın, kan örneği vererek ilik donörü olduğunu öğrenen Gazeteci Akdoğar, sosyal medyadan açıklama yaparak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank da 'Hikayeme Can Ver' dedi ve ilik nakli için bağışçı adayı oldu. Sayın @varank'a çok teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

TÜRKÖK PROJESİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı ile Kızılay tarafından ortaklaşa yürütülen TÜRKÖK (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) 2014 yılından yana faaliyet gösteriyor.

TÜRKÖK kapsamında 355 bin kişi kök hücre bağışında bulunmak için kan verdi. Verilen numunelerden yaklaşık 3 bininde eşleşme oldu. Bu kapsamda 900 kök hücre nakli gerçekleştirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 23:41 Hiç kafası sarılı Hemşire görmedim?..............

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