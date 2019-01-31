Van'daki operasyonda yoğurt kabından çıktı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, Van-Hakkari kara yolunda yaya ilerleyen D.Y'yi şüphe üzerine durdurdu.
Polis, şüphelinin elindeki poşetlerde bulunan iki yoğurt kabında 995 gram metamfetamin buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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