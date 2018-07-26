Van'da PKK'dan patlayıcı tuzağı

Olay, Çaldıran ilçesi Termal Kayak tesisleri yolu üzerinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Emniyete ait zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, can kaybı ve yaralanma olmazken, zırhlı araçta maddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.