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Van'da metruk binada 50 göçmen yakalandı

Van'da metruk binada 50 göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen kontrol ve arama çalışmalarında bir metruk binaya gizlenmiş 50 kaçak göçmen yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 22:47 - Güncelleme: 28-03-2018 22:47

VAN'ın Başkale ilçesinde, metruk bir binada 50 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi Belliyurt mezrasındaki metruk binada 50 göçmenin barındığı ihbarı üzerine, Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, belirtilen adreste kontrol ve arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, arama neticesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 44 Afganistan, 4 Pakistan ve 2 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 50 yabancı şahsın yakalandığı kaydedildi.

Olayla ilgili araştırma ve soruşturma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüpheli organizatörün yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, yabancı uyruklu şahısların gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van İl Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

Açıklamada, il çapında kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalara aralıksız devam edildiği vurgulandı.

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