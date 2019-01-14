Van'da köylülerin bulduğu tilki şaşkına çevirdi : Bu haldeydi

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilerken, 2050 rakım yüksekliğine sahip olan ilçede gündüzleri hava sıcaklığı sıfırın altında 15 ile 25 derece arasında değişiyor, geceleri ise sıcaklık sıfırın altında 35 dereceye kadar düşüyor. Köylülerin bu dondurucu soğukta buldukları tilki herkesi şaşkına çevirdi.

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